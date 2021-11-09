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November 9 2021 - 08:12

كورونا في البرازيل.. تسجيل 126 وفاة و5638 إصابة جديدة =

منذ 39 mins 9 November، 2021
كورونا في البرازيل
أخبار دولية - البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 126 وفاة و5638 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 609573، فيما عدد الإصابات 21 مليونا و886077.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة رويترز

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