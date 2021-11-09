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November 9 2021 - 08:12

لجنة الكونغرس تستدعي المزيد من مساعدي ترامب في قضية اقتحام الكابيتول

منذ 52 mins 9 November، 2021
الكابيتول الاميركي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

استدعت اللجنة الخاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول عددا من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإدلاء بشاهداتهم في إطار التحقيق.

وتم توجيه مذكرات الاستدعاء لـ6 أشخاص مقربين من ترامب، بينهم مدير حملته الانتخابية بيل ستيبين، والمستشار السابق لترامب جيسون ميلر، والمستشار الأسبق للأمن القومي مايكل فلين.

وتعتقد لجنة التحقيق أن مساعدي ترامب أطلقوا “حملة تضليل” قبل عدة أيام من أحداث اقتحام الكابيتول يوم 6 كانون الثاني/يناير الماضي، وأنهم كانوا يخططون لعرقلة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة.

وتسعى لجنة التحقيق للحصول على معلومات عن نشاط هؤلاء عشية اقتحام الكابيتول واتصالاتهم والتأكد من حقيقة علاقتهم بالاحتجاجات التي تحولت لاقتحام مقر الكونغرس في اليوم الذي كان من المقرر فيه أن يصادق على نتائج الانتخابات، التي رفض ترامب وأنصاره الاعتراف بنتائجها.

وكانت اللجنة قد وجهت مذكرات استدعاء مماثلة إلى عدد من المساعدين والمستشارين لترامب والأشخاص الذي عملوا لصالح حملته الانتخابية وغيرهم في إطار التحقيقات الجارية.

المصدر: وكالات

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