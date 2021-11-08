مقتل 26 طفلا على الأقل بحريق في مدرسة بالنيجر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2021 - 22:38

مقتل 26 طفلا على الأقل بحريق في مدرسة بالنيجر

منذ 7 mins 8 November، 2021
نيجر
أخبار دولية - النيجر

لقي 26 طفلا على الأقل حتفهم اليوم الاثنين بحريق اندلع في مدرستهم بمارادي جنوبي النيجر.
وقال حاكم المنطقة شايبو أبو بكر في تصريح لوكالة “فرانس برس”: “سجلنا حتى الآن 26 وفاة و13 إصابة بينها أربع خطرة”.

وأوضح أبو بكر أنهم تلاميذ في المرحلة الابتدائية تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن شيبو بأن النيران اشتعلت في ثلاثة فصول دراسية في مدرسة مبنية من الخشب والقش في مدينة مارادي الجنوبية بعد ظهر يوم الاثنين.
وأشارت الأنباء الألمانية إلى أن سبب الحريق غير معروف إلى حد الآن.

المصدر: ا ف ب

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