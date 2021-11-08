الوزير حمية استقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM: اعادة إعمار المرفأ يجب ان تترافق مع تفعيل العمل فيه وفي والمرافئ الاخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2021 - 19:26

الوزير حمية استقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM: اعادة إعمار المرفأ يجب ان تترافق مع تفعيل العمل فيه وفي والمرافئ الاخرى

منذ 56 mins 8 November، 2021
حمية
لبنان

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة  والمدير العام للمجموعة في لبنان جو دقاق، مهنئين الوزير بتسلم مهامه.
واطلع سعادة وزير الاشغال على كل المشاريع المختلفة والعديدة التي تمولها وتنفذها مجموعته في لبنان والعالم، مبديا استعداده “للمساهمة في إعادة إعمار مرفأ بيروت وأي مشروع أو مساعدة للبنان تعنى بها الوزارة”.
وجرى النقاش حول مرفأي بيروت وطرابلس والمرافئ اللبنانية الأخرى “لتكون ضمن رؤية استراتجية تثبت وتفعل دورها على صعيد التبادل التجاري والترانزيت”.
وشدد حميه على ان “اعادة إعمار مرفأ بيروت على أهميتها، يجب ان تترافق مع عملية تفعيل عمل المرفأ والمرافئ الأخرى، وخصوصا اذا ما تم إنشاء سكة حديد من مرفأ بيروت تربطه بعمقه العربي وصولا الى غرب اسيا، كون لبنان يتمتع بموقعٍ جغرافيٍ ممتاز، وموانئه تلعب دورا حيويا وتكون مقصدا تجاريا تنافس المرافئ الأخرى غير اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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