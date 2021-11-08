الخارجية الروسية تدين محاولة اغتيال الكاظمي: الهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الإثنين، عن إدانة بلادها لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؛ مشيرة إلى أن “هذا الهجوم الإرهابي كان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق”.

وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، “ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الوقح، الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الصديق”. وأضافت زاخاروفا، “في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العراق، ندعو القوى السياسية الرائدة في هذا البلد إلى ضبط النفس والبحث عن حلول مقبولة للمشاكل السياسية الداخلية، التي تفاقمت بعد انتخابات العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر”.

وشددت على أن موسكو تتطلع إلى “التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن بشأن تشكيل حكومة جديدة قادرة، تعتمد على دعم جميع الأحزاب السياسية الرئيسية والجماعات العرقية والطائفية في العراق”. وأوضحت أن موسكو “تؤكد من جديد استعدادها لتعزيز التفاعل العملي مع الشركاء العراقيين في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛ وتؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بشكل فعال ولا هوادة فيه”.

وكان الكاظمي تعرض، فجر الأحد، إلى محاولة اغتيال فاشلة باستخدام طائرة مسيرة مفخخة استهدفت منزله في بغداد.

المصدر: سبوتنيك