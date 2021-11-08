دانيال أورتيغا يفوز بالانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2021 - 14:24

دانيال أورتيغا يفوز بالانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا

منذ 8 mins 8 November، 2021
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أخبار دولية - نيكاراغوا

قالت بريندا روشا رئيسة المجلس الأعلى للانتخابات في نيكاراغوا، إن رئيس الدولة الحالي دانيال أورتيغا، فاز في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وذكرت روشا، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن أورتيغا حصل على دعم 74.99٪ من الناخبين. وأضافت: “بعد فرز ما يقرب من 50٪ من الأصوات، أدلى 74.99٪ من الناخبين بأصواتهم للتحالف الذي يتزعمه حزب الجبهة الساندينية للتحرير الوطني”.

ووفقا لها، شارك في الانتخابات 65.34٪ أي أكثر من 4.4 مليون مواطن من الذين لهم حق التصويت. وستصبح النتائج الإضافية للتعبير عن الإرادة معروفة خلال هذا النهار.

وستحدد الانتخابات التي جرت الأحد، من سيتولى الرئاسة للسنوات الخمس المقبلة، ومن سيشغل 90 مقعدا من 92 في الكونغرس الوطني.

المصدر: وكالات

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