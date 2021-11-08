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November 8 2021 - 08:56

مئات المهاجرين يصلون إلى مدن مكسيكية على الحدود الأمريكية

منذ 2 ساعة 8 November، 2021
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أخبار دولية - المكسيك

أفادت وكالة “رويترز” بوصول مئات المهاجرين إلى مدن حدودية مكسيكية مثل تيخوانا، بعد أن شجعتهم أنباء معاودة الولايات المتحدة والمكسيك فتح المعابر الحدودية البرية بينهما.

وسيعاد اعتبارا من غد الاثنين فتح الحدود بعد إغلاقها 20 شهرا بهدف الحد من انتشار كوفيد-19، حيث نجح البلدان في الحد من الإصابات الجديدة وتطعيم المجتمعات الحدودية.

وقد تزيد مساعي المهاجرين لدخول الولايات المتحدة الضغط على واشنطن لتضبط الحدود بعدما مثل تدفق المهاجرين هذا العام من مناطق مضطربة في أمريكا الوسطي والكاريبي، اختبارا للرئيس جو بايدن.

المصدر: وكالات

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