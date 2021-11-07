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November 7 2021 - 23:24

اللواء رسول: حددنا منطقة انطلاق المسيرات التي استهدفت منزل الكاظمي

منذ 44 mins 7 November، 2021
فرات
العراق - عربي وإقليمي

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عن تحديد منطقة انطلاق الطائرات المسيرة المنفذة للهجوم على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر الاحد.

وقال اللواء رسول في تصريح صحفي متلفز مساء اليوم :”الطائرتان المسيرتان حلقتا بارتفاع منخفض يمنع كشفهما عبر الرادارات وأنطلقتا من شمال شرقي بغداد”.
وبين ان “القوات الأمنية موجودة في كل مكان وعلى أهبة الاستعداد والجاهزية التامة ولم نصل الى حالة الإنذار”.

وتابع ان “محاولة الاغتيال تضمنت تفجيراً ثانياً عبر طائرة مسيرة وتم احباطه بإسقاط الطائرة”.
وأكد رسول ان “محاولة الاغتيال الارهابية كان مخطط لها بشكل دقيق”.

المصدر: الفرات نيوز

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