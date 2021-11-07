الكاظمي: سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس ونعرفهم جيداً وسنكشفهم

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن معرفة الجهة المسؤولة عن تنفيذ محاولة اغتياله بقصف منزله عبر طائرات مسيرة فجر الأحد.

وقال الكاظمي في أبرز ما تحدث به في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء :”تعرض منزلي الليلة الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر ، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين”.

وأضاف “سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس، نعرفهم جيداً وسنكشفهم، وسوف تصل يد العدالة إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي”.

ولفت “بلدنا يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكّنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة”.

وأكد الكاظمي “نجحنا في ‏تلبية مطلب الشعب والمرجعية والمتظاهرين بإجراء انتخابات مبكرة، ووفرنا كل ما طلبته المفوضية” مبينا ان “نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة، إنما واجبنا انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات”.

المصدر: الفرات نيوز