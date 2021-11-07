حزب الله يدين استهداف منزل الكاظمي، ويدعو إلى تحقيق دقيق وحاسم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 7 2021 - 18:36

حزب الله يدين استهداف منزل الكاظمي، ويدعو إلى تحقيق دقيق وحاسم

منذ 43 mins 7 November، 2021
حزب الله
لبنان

دان حزب الله ” بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية السيد ‏مصطفى الكاظمي ويهنأه بسلامته وسلامة من معه، ويدعو إلى تحقيق دقيق وحاسم لكشف ملابسات ‏هذا الاعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة”. ‏
ودعا حزب الله في بيان له” إلى بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن ‏والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار والصبر والتواصل والعزم الراسخ على ‏ايجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يريد اسقاط العراق من الداخل خدمة لمشاريع ‏الأعداء”.‏
‏وختم البيان”حفظ الله العراق العظيم وشعبه”.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة