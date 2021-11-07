حزب الله يدين استهداف منزل الكاظمي، ويدعو إلى تحقيق دقيق وحاسم

دان حزب الله ” بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي ويهنأه بسلامته وسلامة من معه، ويدعو إلى تحقيق دقيق وحاسم لكشف ملابسات هذا الاعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة”.
ودعا حزب الله في بيان له” إلى بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار والصبر والتواصل والعزم الراسخ على ايجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يريد اسقاط العراق من الداخل خدمة لمشاريع الأعداء”.
وختم البيان”حفظ الله العراق العظيم وشعبه”.
المصدر: العلاقات الإعلامية