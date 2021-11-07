حزب الله يدين استهداف منزل الكاظمي، ويدعو إلى تحقيق دقيق وحاسم

دان حزب الله ” بأشد العبارات الهجوم الغادر الذي استهدف منزل رئيس الحكومة العراقية السيد ‏مصطفى الكاظمي ويهنأه بسلامته وسلامة من معه، ويدعو إلى تحقيق دقيق وحاسم لكشف ملابسات ‏هذا الاعتداء ومن يقف خلفه وأهدافه المشؤومة”. ‏

ودعا حزب الله في بيان له” إلى بذل كل الجهود الصادقة والمخلصة لمنع الفتنة وللحفاظ على الأمن ‏والاستقرار ومعالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار والصبر والتواصل والعزم الراسخ على ‏ايجاد الحلول السلمية وقطع الطريق على كل من يريد اسقاط العراق من الداخل خدمة لمشاريع ‏الأعداء”.‏

‏وختم البيان”حفظ الله العراق العظيم وشعبه”.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية