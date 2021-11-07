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November 7 2021 - 15:16

3 أسرى دخلوا أعواما جديدة بالأسر في معتقلات العدو الإسرائيلي

منذ 1 ساعة 7 November، 2021
الاسرى
عربي وإقليمي - فلسطين

دخل الاحد ثلاثة أسرى أعواما جديدة داخل سجون العدو الإسرائيلي، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.

والاسرى هم:

-الأسير أمجد أحمد عيسى عبيدي (53 عاماً) من قرية زبوبا قضاء مدينة جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 18 عامًا في السجون.

-الأسير حسام علي حسن القواسمة (47 عاماً) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2014، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

-الأسير مجدي حسين يوسف القيسي (39 عامًا) من مدينة رام الله، المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2002 وأمضى في سجون الاحتلال 19 عامًا.

المصدر: فلسطين اليوم

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