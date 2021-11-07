فنيش : مقاطعة السعودية للبنان لا تنقذها من أزمة اليمن

شدد الوزير السابق محمد فنيش على ضرورة أن لا يقبل اللبنانيون بأي مسٍّ في كرامتهم، ولا بأي محاولة لإخضاعهم أو لجر لبنان إلى مشروع التطبيع.

وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة طيرفلسيه الجنوبية، رأى فنيش أن مقاطعة السعودية للبنان لا تنقذها من أزمتها في اليمن، ومشكلة السعودية مع الشعب اليمني، وعليها أن توقف حربها العدوانية على اليمن، وأن تخرج من هذا المستنقع الذي دخلت فيه، ومن السياسات الأمريكية.

وشدد فنيش على أن الحكومة اللبنانية مدعوة لإيجاد حل لمشكلة القاضي بيطار الذي أدخل البلد في مشكلة، وتجاوز صلاحياته والدستور وأصول المحاكمات.

وقال فنيش لقد اعتدي علينا وعلى ناسنا في أحداث خلده والطيونة، وقتل ناسنا ظلماً وعدواناً وغدراً، وهذا ما كشفته التحقيقات،وبالرغم من ذلك، فإن كل ما طلبناه هو أن يتم محاسبة المرتكبين عبر مؤسسات الدولة، ولم نستخدم قوتنا في الداخل كما يزعم البعض. وأكد فنيش أننا نقوم بممارسات تعزيز دور الدولة ومؤسساتها.

المصدر: موقع المنار