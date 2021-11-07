الشيخ الخزعلي: لتحقيق فني بشأن الانفجار بمنزل الكاظمي

دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي الأحد إلى “ضرورة التحقق من قبل لجنة فنية متخصصة بشأن الانفجار في منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وقال الشيخ الخزعلي إنه “يجب التحقق من قبل لجنة فنية متخصصة فيما يخص الانفجار في منزل رئيس الوزراء”، وأضاف أنه “إذا لم يكن انفجاراً عرضياً وكان استهدافاً حقيقياً فأننا ندين هذا الفعل بكل صراحة ويجب البحث عن منفذي العملية ومعاقبتهم وفق القانون”.

وأوضح الشيخ الخزعلي “إذا ثبتت صحة الاستهداف فانها محاولة لخلط الأوراق لمجيئها بعد يوم واحد على جريمة قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم وحرق خيمهم”، وتابع “حذرنا قبل أيام قليلة من نية أطراف مرتبطة بجهات مخابراتية بقصف المنطقة الخضراء والقاء التهمة على فصائل المقاومة”.

المصدر: العهد نيوز