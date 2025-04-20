الشيخ الخزعلي: وجود علاقات مع سوريا ضرورة.. وزيارة الشرع لبغداد سابقة لأوانها

أكّد الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، مساء السبت، أنّ وجود علاقات بين العراق وسوريا “أمرٌ ضروري وفيه مصلحة مشتركة”.

وقال الخزعلي إنّ وجود علاقات ضروري، “لكن حضور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع إلى بغداد سابق لأوانه”.

كما أشار إلى أنّ “حضور الشرع إلى العراق قد يؤدي إلى تداعيات إذا تم تطبيق القانون، واعتقاله نظراً لوجود مذكرة اعتقال نافذة بحقّه”.

ولفت إلى أنّه “عملاً بمبدأ فصل السلطات، يجب الالتزام بقرارات القضاء العراقي واحترامها من الجميع”.

وقبل يومين، التقى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الشرع في قطر بحضور أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، داعياً إلى قيام عملية سياسية شاملة، وحماية المكوّنات والتنوّع الاجتماعي والديني والوطني في سوريا، وحماية المقدّسات وأماكن العبادة.

يُشار إلى أنّ السوداني وجّه دعوةً رسمية للشرع لحضور القمة العربية المقرّر عقدها في بغداد في أيار/مايو المقبل، في إطار مساع عراقية لتعزيز دور بغداد، كحلقة وصل بين الدول العربية، وإعادة دمج سوريا في محيطها العربي بعد سنوات من العزلة، في خطوة أثارت ردود فعل سياسية متباينة.

المصدر: مواقع اخبارية