6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل معتقلات العدو الاسرائيلي

يواصل ستة أسرى فلسطينيين الاحد إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل معتقلات العدو الإسرائيلي احتجاجًا على اعتقالهم الإداري.

والاسرى هم: كايد الفسفوس مضرب منذ (116) يوما، مقداد القواسمة مضرب منذ (109) يوما، علاء الأعرج مضرب منذ (91) يوما، هشام أبو هواش مضرب منذ (82) يوما، عياد الهريمي مضرب منذ (46) يوما ولؤي الأشقر مضرب منذ (29) يوما.

يُشار إلى أن قوات العدو صعدت من انتهاكاتها ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، لا سيما بعد عملية نفق الحرية التي نفذها ستة أسرى من سجن جلبوع، وتوزعت الانتهاكات بين: الضرب، العزل الانفرادي، الحرمان من الاستراحة وغيره.

المصدر: فلسطين اليوم