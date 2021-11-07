الكونغو الديمقراطية: 5 قتلى على الأقل بمواجهات بين عناصر الامن ومتظاهرين

قتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، جراء مواجهات اندلعت بين قوات الأمن وسكان غاضبين اقتحموا مركزا للشرطة للاقتصاص من لص ضبطوه بالجرم المشهود.

نقالت مصادر محلية إن “سكانا غاضبين حاولوا اقتحام مركز الشرطة في مدينة كيرومبا للاقتصاص بأنفسهم من رجل ضبط متلبسا بسرقة دراجة نارية، فتصدى لهم عناصر الشرطة”، ولفتت إلى أن “الوضع سرعان ما تدهور، إذ تزايدت بكثرة أعداد المتجمهرين أمام مركز الشرطة، فلم يجد الشرطيون بدا من إطلاق النار في الهواء للفرار من أمام السكان الغاضبين”.

وأوضحت المصادر “قتل أربعة اشخاص برصاصات طائشة وأصيب سبعة أشخاص آخرين بجروح، أما اللص فقضى متفحما داخل مركز الشرطة الذي أضرم فيه السكان الغاضبون النيران”، وأشارت إلى أن “الوضع الأمني بقي متوترا، إذ واصل المتظاهرون حرق منازل ضباط الشرطة هنا في كيرومبا”.

واشارت المصادر الى ان “سكان هذه المدينة التجارية يتظاهرون منذ الخميس الماضي، ضد عجز السلطات المحلية عن وضع حد لموجة خطف تشهدها مدينتهم في الآونة الأخيرة، حيث أضرم محتجون النيران في مبان عامة في كيرومبا يوم الجمعة الماضي، خلال تظاهرة تخللها مقتل شخص بأيدي الشرطة”.

وتقع مدينة كيرومبا في إقليم لوبيرو حيث تنشط جماعات مسلحة عديدة، وهي تبعد 175 كيلومترا شمال غوما، عاصمة المقاطعة.

المصدر: روسيا اليوم