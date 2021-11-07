ارتفاع سعر النفط الإيراني إلى 74 دولارًا

سجل انتاج النفط الايراني في سبتمبر وفقًا لآخر تقرير لمنظمة أوبك ، نموا وارتفع سعر النفط الايراني الثقيل بمقدار 4 دولارات إلى 74.08 دولارًا للبرميل.

وافادت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الأخير ، نقلاً عن مصادر ثانوية ، أن إنتاج إيران النفطي في سبتمبر 2021 ، بلغ 2 مليون و 503 ألف برميل يوميا بزيادة تصل الى 22 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر الذي سبقه .

وبحسب هذا التقرير ، أنتجت إيران في حزيران مليونين و 470 الف برميل من النفط و في أيار مليونين 437 الف برميل يومياً ، في مقابل انتاج 2 مليون و 422 ألف برميل يوميا في شهر نيسان الذي سبقه .

وأنتجت إيران في مارس المنصرم 2 مليون و328 الف برميل نفط يوميا.

المصدر: وكالات