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November 7 2021 - 03:40

ارتفاع سعر النفط الإيراني إلى 74 دولارًا

منذ 2 ساعة 7 November، 2021
Opec
اقتصاد - صفحات منوعة

سجل انتاج النفط الايراني في سبتمبر وفقًا لآخر تقرير لمنظمة أوبك ، نموا وارتفع سعر النفط الايراني الثقيل بمقدار 4 دولارات إلى 74.08 دولارًا للبرميل.
وافادت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الأخير ، نقلاً عن مصادر ثانوية ، أن إنتاج إيران النفطي في سبتمبر 2021 ، بلغ 2 مليون و 503 ألف برميل يوميا بزيادة تصل الى 22 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر الذي سبقه .
وبحسب هذا التقرير ، أنتجت إيران في حزيران مليونين و 470 الف برميل من النفط و في أيار مليونين 437 الف برميل يومياً ، في مقابل انتاج 2 مليون و 422 ألف برميل يوميا في شهر نيسان الذي سبقه .
وأنتجت إيران في مارس المنصرم 2 مليون و328 الف برميل نفط يوميا.

المصدر: وكالات

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