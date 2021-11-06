قائد الجيش السوداني يعفي مدراء 5 بنوك حكومية من مناصبهم

أفاد التلفزيون السوداني الرسمي، بأن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا، اليوم السبت، بإعفاء عدد من مديري البنوك الحكومية في البلاد من مناصبهم.

وذكر التلفزيون السوداني الرسمي، أن البرهان قرر إعفاء صلاح الدين الحسن عبد الله من إدارة بنك العمال وتكليف فاروق محمد الأمين عثمان بدلا منه. كما شمل القرار إعفاء مدير بنك التنمية الصناعية، صديق أحمد محمد من منصبه، وتكليف محمد صديق الحسن بإدارة البنك.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أنه تقرر إعفاء كل من مدير بنك النيل، محجوب محمد محجوب، ومدير بنك الادخار، محمد المقبول توم، وتكليف الفاضل حسين حسن، والطيب محمد أحمد بإدارة البنكين.

المصدر: سبوتنيك