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November 6 2021 - 17:06

سلطات سيراليون تؤكد سقوط نحو 100 قتيل جراء انفجار ناقلة وقود

منذ 2 ساعة 6 November، 2021
انفجار ناقلة وقود في سيراليون
أخبار دولية - سيراليون

أكدت سلطات سيراليون أن حصيلة انفجار ناقلة وقود في عاصمة البلاد مدينة فريتاون فجر اليوم السبت تلامس 100 قتيل.

وصرح نائب وزير الصحة، أمارا جامباي، في حديث لوكالة “رويترز” بأن 99 شخصا على الأقل قتلوا جراء الانفجار الذي دوى في محطة وقود في إحدى ضواحي المدينة.

وكان أعلن المسؤول نفسه أن أكثر من مئة شخص نقلوا إلى مستشفيات ومراكز طبية في مختلف أنحاء العاصمة جراء الحادث.

بدورها، أكدت رئيسة بلدية فريتاون، إيفون آكي سوير، على صفحتها في “فيسبوك” أن بين الضحايا أشخاصا توافدوا لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة التي تعرضت لحادثة اصطدام.

المصدر: وكالة رويترز

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