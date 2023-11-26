حكومة سيراليون تفرض حظر تجول في البلاد بعد هجوم استهدف ثكنات عسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 15:02

حكومة سيراليون تفرض حظر تجول في البلاد بعد هجوم استهدف ثكنات عسكرية

منذ 2 ساعة 26 November، 2023
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