“أمازون” تسعى للحصول على موافقة أميركية لنشر 4500 قمر صناعي

تنتظر شركة “أمازون” الحصول على موافقة من منظمي الاتصالات في الولايات المتحدة الأميركية لنشر أكثر من 4500 قمر صناعي إضافي، كجزء من جهود الشركة لتوفير الإنترنت للمناطق التي تفتقر إلى الخدمة السريعة في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت “أمازون” في بيان، أنّ الأقمار الصناعية “ستخدم المنازل والمستشفيات والشركات والوكالات الحكومية وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق الجغرافية التي لا تزال تفتقر إلى الموجات العريضة الموثوق بها”.

وأشارت الشركة إلى أنّه “على الرغم من تحسن الاتصال على أساس عالمي، فإنّ 51% فقط من سكان العالم، و44% من سكان البلدان النامية، متصلون بالإنترنت”.

وكانت “أمازون” قد قالت سابقاً إنّها تخطط لإنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات دولار أميركي لبناء 3236 من هذه الأقمار الصناعية، وذلك من خلال برنامج “Project Kuiper” الخاص بها. كما طلبت من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، الموافقة على نشر ما مجموعه 7774 قمراً صناعياً للمشروع.

كذلك طلبت من لجنة الاتصالات الفيدرالية الموافقة على إطلاق وتشغيل قمرين صناعيين نموذجيين بحلول نهاية عام 2022.

المصدر: الميادين