كينيا تطلق أول قمر صناعي لمراقبة الأرض

أطلقت كينيا أول قمر صناعي لمراقبة الأرض على متن صاروخ تابع لشركة Space X من الولايات المتحدة، حسبما أظهر بث مباشر لشركة تصنيع الصواريخ التابعة لإيلون ماسك.

وطور تسعة مهندسين كينيين القمر الصناعي الذي سيجمع بيانات زراعية وبيئية بما في ذلك عن الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، وتخطط السلطات لاستخدامها في إدارة الكوارث ومكافحة انعدام الأمن الغذائي.

وانطلق الصاروخ فالكون 9 الذي يحمل القمر الصناعي تايفا-1 حوالي الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش من قاعدة فاندنبرج في كاليفورنيا، بعد تأجيل الإطلاق ثلاث مرات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة الفضاء الكينية إنه تم تجميع أجزاء القمر الصناعي بمساعدة شركة الفضاء البلغارية إندوروسات بتكلفة 50 مليون شلن كيني، أي ما يعادل 372 ألف دولار على مدى عامين.

المصدر: cnbcarabia