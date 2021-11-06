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November 6 2021 - 00:40

مسلحون يقتلون 11 جنديا جنوب غرب النيجر

منذ 7 mins 6 November، 2021
مسلحون يقتلون 11 جنديا جنوب غرب النيجر
أخبار دولية - النيجر

أعلنت وزارة دفاع النيجر أن مسلحين مجهولين قتلوا 11 جنديا كانوا يحرسون قرية في منطقة نائية جنوب غربي البلاد، حيث ينشط مسلحون متشددون.

وأضافت الوزارة أن المهاجمين المدججين بالسلاح وصلوا في موكب من السيارات والدراجات النارية بعد ظهر الخميس واشتبكوا مع الجنود المتمركزين خارج قرية داجني قرب الحدود مع مالي.

وأفادت الوزارة بأنه تم التصدي للهجوم لكن 11 جنديا قتلوا وما زال تسعة في عداد المفقودين، فيما لم تعلن أي جماعة إلى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقع هجوم يوم الخميس بعد يومين من مقتل 69 شخصا في منطقة أخرى قريبة من الحدود مع مالي تبعد نحو مئة 160 كيلومترا.

وفي السنوات الماضية كثفت جماعات مسلحة هجماتها في منطقة قاحلة فقيرة غرب إفريقيا تضم المناطق الحدودية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وتسعى جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و”داعش” الإرهابيين للسيطرة على المنطقة وطرد القوات المحلية والدولية منها، وقد أودى الصراع بحياة الآلاف وأجبر الملايين على النزوح.

المصدر: وكال رويترز

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