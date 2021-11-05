الوزير الحاج حسن: وزارة الزراعة تلامس الواقع بشكل عملي

أطلق وزير الزراعة في لبنان عباس الحاج حسن الجمعة في بعلبك مشروع “الاستراتيجيات الجماعية من أجل إنتاج زراعي متجدد ومستدام في المناطق الريفية في دول المتوسط”، الممول من قبل صندوق البيئة الفرنسي، والمنفذ عبر المعهد الزراعي المتوسطي في مونبلييه، بالتعاون مع وزار الزراعة والاتحاد التعاوني الإقليمي في البقاع والهادف إلى تحسين قدرة التكيف لدى المزارعين في محافظة بعلبك الهرمل والأقصر في مصر، في ظل التغير المناخي.

وبالمناسبة قال الحاج حسن أن “هذا المشروع يهدف الى دعم المزارعين للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها مع زيادة الانتاج وزيادة الدخل”، ولفت الى ان “قضية التغيرات المناخية تشغل العالم لما لها من اآثار قوية على البيئة والموارد الطبيعية وعلى الاقتصاد والمجتمعات الإنسانية، والقطاع الزراعي يتأثر بشكل مباشر بهذه التغيرات التي تهدد الانتاج الزراعي وعائدات المزارعين والأمن الغذائي”.

وأكد الحاج حسن أن “ما تقوم به وزارة الزراعة في الوقت الحاضر، يلامس الواقع بشكل عملي”، واضاف “قد قامت الوزارة، ضمن عمل المشروع الاخضر، بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، كإنشاء البرك الجبلية في العديد من المناطق اللبنانية، لحصاد مياه الأمطار، والتي تساعد في زيادة المساحات المروية، وكذلك تساهم في زيادة الإنتاج كما ونوعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام