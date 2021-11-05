الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 وفيات و277 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 7 وفيات و277 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة انه “تم تسجيل 5 حالات وفاة في قطاع غزة و2 في الخليل”، وأوضحت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 7، طولكرم 8، سلفيت 2، رام الله والبيرة 18، طوباس 6، أريحا والأغوار 5، بيت لحم 8، الخليل 20، نابلس 7، جنين 4، قطاع غزة 192”.

ولفتت الوزارة الى أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 10، طولكرم 2، رام الله والبيرة 12، طوباس 5، أريحا والأغوار 5، بيت لحم 5، الخليل 35، نابلس 13، جنين 23، قلقيلية 9، قطاع غزة 352”.

المصدر: فلسطين اليوم