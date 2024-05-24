إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي سيستولي على وظائفنا

يتوقع الرئيس التنفيذي لمنصة إكس -تويتر سابقاً- إيلون ماسك، أن الذكاء الاصطناعي سوف يستولي على جميع وظائفنا في المستقبل، لكنه يرى هذا ليس بالأمر السيئ بالضرورة.

وقال ماسك مؤسس شركة إكس إيه آي عن الذكاء الاصطناعي في مؤتمر تكنولوجي، يوم الخميس، «من المحتمل ألا يحصل أي منا على وظيفة»، واصفاً الوظائف في المستقبل بأنها ستكون اختيارية.

وأضاف في حديثه عبر الفيديو في مؤتمر فيفا تك 2024 «إذا كنت ترغب في القيام بعمل يشبه الهواية نوعاً ما، فيمكنك فعل هذا، لكن بخلاف ذلك، سيوفر الذكاء الاصطناعي والروبوتات أي سلع وخدمات تريدها».

كان ماسك صريحاً بشأن مخاوفه حول الذكاء الاصطناعي، واستشهد بسلسلة الكتب الثقافية التي كتبها إيان بانكس، وهي نظرة خيالية طوباوية لمجتمع تديره التكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها الأكثر واقعية قائلاً «هذا أفضل تصور للذكاء الاصطناعي المستقبلي».

وتابع «إذا كان الكمبيوتر والروبوتات قادرين على فعل كل شيء بشكل أفضل منك، فهل لحياتك معنى؟ أعتقد أنه ربما لا يزال هناك دور للبشر في هذا، إذ إننا قد نعطي معنى للذكاء الاصطناعي».

وارتفعت قدرات الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات القليلة الماضية، بسرعة كافية جعلت المنظمين والشركات والمستهلكين لا يزالون يدرسون كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول، بينما تتزايد المخاوف حول كيفية تغير الصناعات والوظائف المختلفة مع انتشار الذكاء الاصطناعي في السوق.

على جانب آخر، وجد باحثون في مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في يناير كانون الثاني 2024، أن أماكن العمل تتبنى الذكاء الاصطناعي بشكل أبطأ بكثير مما كان يتوقعه ويخشاه البعض.

ولفت تقرير الباحثين أيضاً إلى أن غالبية الوظائف التي حُددت سابقاً على أنها معرضة للاندثار بسبب الذكاء الاصطناعي، لم يلجأ أصحاب العمل للتخلي عنها حتى الآن.

ويعتقد الخبراء أن العديد من الوظائف التي تتطلب ذكاءً عاطفياً عالياً وتفاعلاً إنسانياً لن تحتاج إلى استبدال إلى حد كبير، مثل العاملين في مجال الصحة العقلية والمبدعين والمدرسين.

المصدر: سي ان ان