بالفيديو| المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطيران المسيّر ميناء حيفا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة (24 أيار/مايو 2024)، استهداف ميناء حيفا في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر الطائرات المسيّرة.

أضاف البيان الذي نشرته المقاومة عبر قناتها على التلغرام: “أن الاستهداف يأتي استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، وسنستمر في دك معاقل الأعداء”.

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ضرب هدف حيوي للاحتلال “الإسرائيلي” في أم الرشراش “إيلات”، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر الطائرات المسيّرة.

وكانت المقاومة قصفت، خلال الأيام الماضية، مدينة أم الرشراش المحتلة “إيلات” بواسطة الطيران المسيّر، عدّة مرات.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف قاعدة للطيران المسيّر “الإسرائيلي” في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدةً استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

المصدر: المقاومة الاسلامية في العراق