وزير الخارجية الجزائري مراسلاً الأمم المتحدة: اغتيال القوات المغربية ثلاثة جزائريين إرهاب الدولة

أرسل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس الخميس رسالة إلى الأمم المتحدة وإلى هيئات دولية عديدة، واصفاً اغتيال ثلاثة جزائريين من طرف القوات المغربية ” بإرهاب الدولة”.

‏وجاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة أرسل رسائل، لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و أمين سر منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.

وأبلغ لعمارة مسؤولي المنظمات الدولية “بالخطورة الشديدة للعمل للإرهابي، المقترف من قبل المغرب والذي لا يمكن لأي ظرف تبريره”. وأكد وزير الخارجية الجزائري على أن “استخدام المغرب لأسلحة قاتلة متطورة، لعرقلة حركة المركبات التجارية في مساحة إقليمية، لا حقوق لها فيه، يعتبر هروبا للأمام، وفعلا ويحمل مخاطر وشيكة للأمن والاستقرار في الصحراء الغربية، وفي المنطقة ككل”.

وشدد وزير الخارجية الجزائري على استعداد بلاده “وقدرتها على تحمل مسؤولياتها، في حماية مواطنيها وممتلكاتهم في جميع الظروف”.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أمس الأربعاء، مقتل 3 مواطنين خلال ما قالت إنها “رحلة ربط بين نواكشوط وورقلة” جراء اعتداء هجوم نفذه الجيش المغربي. وأردفت الرئاسة الجزائرية في بيان صحفي “اغتيال مواطنينا لن يمر دون عقاب والسلطات المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في مقتلهم”.

المصدر: سبوتنيك