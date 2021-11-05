الشيخ دعموش : تصريح الوزير قرداحي هو مجرد ‏ذريعة وحجة

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة ‏الجمعة ان” لبنان يواجه حملة ظالمة غير مقبولة من قبل من يدعون انهم اشقاء ‏للبنان، فالمبالغة في رد الفعل السعودي على تصريح لوزير الاعلام قاله قبل ثلاثة ‏اشهر من تعيينه وزيرا غير متناسبة اطلاقا”.

واعتبر سماحته ان”ان تصريح الوزير هو مجرد ‏ذريعة وحجة ، فهناك ما هو ابعد من ذلك، ولذلك هم لم يكتفوا برد فعل عادي بل ‏بحملة سياسية ودبلوماسية عاليةالسقف، وجيشوا كل دول الخليج ضد لبنان وجندوا ‏مؤسسات اعلامية لبنانية وسياسيين وصحفيين مأجورين ممن لا كرامة لهم ‏ليشاركوهم في الحملة الظالمة على لبنان، وظهر بشكل فاضح انهم يريدون ‏استضعاف لبنان واذلال اللبنانيين والحكومة اللبنانية والنيل من الكرامة الوطنية ‏وصولا الى فرض الاملاءات والانصياع الى ارادتهم ومواقفهم وقراراتهم”.

وشدد على ان”التصعيد السعودي بوجه لبنان ليس مبررا واسبابه ليست على صلة ‏بلبنان بقدر ما هي على صلة بالوضع المأزوم لولي العهد السعودي على اكثر من ‏صعيد. معتبرا ان السعوديين لا يريدون الاستقرار للبنان ولا حكومة في لبنان ولا ‏انتخابات نيابية، يريدون ان يبقى لبنان مأزوما طالما ان السعودية مأزومة في ‏اليمن، وهدفهم الرئيسي تطويق المقاومة وحزب الله وتغيير المعادلة السياسية ‏الحالية في لبنان وانتاج واقع سياسي جديد يؤدي الى اضعاف دور المقاومة وبالتالي ‏ادخال لبنان في ركب التطبيع مع العدوالصهيوني”.‏

واكد الشيخ دعموش ان”هدف اضعاف المقاومة في لبنان لن يتحقق، لان دور ‏المقاومة في لبنان هو دور وطني لحماية لبنان من اعدائه، واصبح متجذرا ولا ‏يمكن لاحد تحجيمه او تعطيله”.‏

وقال:” لقد جربتم في الماضي اضعاف المقاومة فكانت النتيجة ان فشلتم وازدادت قوة ‏المقاومة وحضور المقاومة، وجربتم الضغط على لبنان في ظروف اكثر ملاءمة لكم ‏دوليا واقليميا ومحليا ولم تتمكنوا من تحقيق اهدافكم، واليوم انتم واسيادكم في اميركا ‏واسرائيل ضعفاء ومربكون وخائبون وموازين القوى في المنطقة ليس لمصلحتكم ‏بينما محور المقاومة يزداد قوة وحضورا على مستوى كل المنطقة ، وفي ظروف ‏من هذا النوع عليكم ان تتوقعوا في لبنان المزيد من خيبات الامل والمزيد من ‏الخسائر والفشل ان شاء الله ولن ينفعكم احد من ادواتكم الخائبة والبائسة التي ‏فشلت في تحقيق اهدافكم في الماضي وهي اعجز من ان تحقق لكم شيئا في ‏المستقبل”. ‏

المصدر: موقع المنار