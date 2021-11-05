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November 5 2021 - 14:00

الآلاف يصلون الفجر في الأقصى والحرم الابراهيمي

منذ 1 ساعة 5 November، 2021
الآلاف يصلون الفجر في الأقصى والحرم الابراهيمي
عربي وإقليمي - فلسطين

أدّى الآلاف الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى، والإبراهيمي في الخليل، نصرةً وتضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وتوافد المصلون مبكرا إلى المسجد الأقصى، والإبراهيمي، وسط ترديد شعارات نصرةً للأسرى الذين يواصلون منذ أيام طويلة معركتهم في الاضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وتمكن المصلون من الوصول للمسجدين رغم إجراءات الاحتلال المشددة، ومحاولات التضييق على وصولهم إليها.

يُشار إلى أن أقدم أسير مضرب عن الطعام هو الأسير كايد فسفوس 114 يومًا، والأسير مقداد القواسمة مضرب منذ (107) يوماً، والأسير علاء الأعرج مضرب منذ (89) يوماً، والأسير هشام أبو هواش مضرب منذ (80) يوماً، والأسير شادي أبو عكر مضرب منذ (73) يوماً، والأسير عيّاد الهريمي مضرب منذ (44) يوماً.

المصدر: فلسطين اليوم

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