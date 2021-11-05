اطلاق أول دراجة تعمل على الهيدروجين في العالم..

أطلقت شركة “لافو” الأسترالية أول دراجة تعمل بالطاقة الهيدروجينية في العالم، في محاولة لجعل النقل لمسافات طويلة أمرًا ممكنًا.

لا تحتاج الدراجة الحديثة لبطاريات ثقيلة أو لإحراق الوقود وحدوث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وصُممت لتساعد العالم للوصول إلى مجتمع خالٍ من الانبعاثات، حسبما ذكر موقع “yankodesign”.

تم تجهيز الدراجة بخزانات هيدروجين صغيرة تعمل على تشغيل الدراجة بطاقة نظيفة 100%.

يحول نظام تخزين الطاقة الخاص بالدراجة الكهرباء من الألواح الشمسية باستخدام محلل كهربي يقسم الماء إلى مكونات الهيدروجين والأكسجين، وينقلها إلى نظام تخزين طويل الأمد.

تتطلب دراجة “لافو” حوالي عشر دقائق فقط للشحن، وتعمل لمسافة تبلغ حوالي 150 كيلومترًا قبل إعادة الشحن.

صُنعت الدراجة باستخدام مادة خفيفة الوزن، وهي تحتفظ ببنية شحن لتحمل الوزن الأساسي الذي يأتي مع نظام كامل قائم على الهيدروجين.

المصدر: سبوتنيك