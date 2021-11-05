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November 5 2021 - 07:56

وزير خارجية قطر: يجب على دول العالم المشاركة في المساعي الإنسانية تجاه أفغانستان

منذ 2 ساعة 5 November، 2021
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
عربي وإقليمي - قطر

اعتبر ​وزير الخارجية القطري​ محمد بن عبدالرحمن، أنه “يجب على دول العالم، المشاركة في المساعي الإنسانية، تجاه أفغانستان، التعامل مع مختلف الأفغانيين، بدلًا من عزلهم”.

وطالب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفيني أنزي لوغار، في العاصمة السولفينية ليوبليانا، ​الحكومة الأفغانية​ “الالتزام بضمان الحقوق وإشراك جميع الجهات في العملية السياسية دون تمييز”، مشددًا على أن “هناك ضرورة أن يرى العالم خطوات جادة، في مجال مكافحة الإرهاب، من الجانب الأفغاني”.

وأكد الوزير القطري حرص بلاده على “عدم حدوث انهيار أفغانستان، وحشد إجماع دولي، تجاه ما يجب القيام به في العاصمة الأفغانية ​كابل​”.

المصدر: وكالات

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