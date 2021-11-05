إجلاء حوالي 600 شخص في المكسيك إثر حريق في سوق كبير

أعلنت إدارة الطوارئ في مدينة مكسيكو سيتي أن رجال الإنقاذ أجلوا الباعة والزوار عن سوق “سونورا” الكبير جنوبي المدينة، إثر حريق ضخم اندلع بالمكان.

وأشارت في بيان لها، أن “ما لا يقل عن 600 شخص تم إجلائهم، فيما عملت فرق الإطفاء على تطويق موقع الحريق لأسباب أمنية”.

وأوضحت أنه “لم يكن هناك ضحايا في صفوف الباعة أو زوار السوق، لكن العديد من الأشخاص تعرضوا لصدمة عصبية، تم تقديم المساعدة الطبية لهم”.

وتابعت: “تم لحد الآن السيطرة على حوالي 80% من مساحة الحريق، فيما تستمر فرق الدفاع المدني بمعالجة المساحة المتبقية والسيطرة على ألسنة اللهب”.

المصدر: وكالات