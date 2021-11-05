إجلاء حوالي 600 شخص في المكسيك إثر حريق في سوق كبير – موقع قناة المنار – لبنان
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November 5 2021 - 06:24

إجلاء حوالي 600 شخص في المكسيك إثر حريق في سوق كبير

منذ 2 ساعة 5 November، 2021
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أخبار دولية - المكسيك

أعلنت إدارة الطوارئ في مدينة مكسيكو سيتي أن رجال الإنقاذ أجلوا الباعة والزوار عن سوق “سونورا” الكبير جنوبي المدينة، إثر حريق ضخم اندلع بالمكان.

وأشارت في بيان لها، أن “ما لا يقل عن 600 شخص تم إجلائهم، فيما عملت فرق الإطفاء على تطويق موقع الحريق لأسباب أمنية”.

وأوضحت أنه “لم يكن هناك ضحايا في صفوف الباعة أو زوار السوق، لكن العديد من الأشخاص تعرضوا لصدمة عصبية، تم تقديم المساعدة الطبية لهم”.

وتابعت: “تم لحد الآن السيطرة على حوالي 80% من مساحة الحريق، فيما تستمر فرق الدفاع المدني بمعالجة المساحة المتبقية والسيطرة على ألسنة اللهب”.

المصدر: وكالات

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