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July 8 2023 - 01:24

جرحى في حريق بمنصة غاز في المكسيك

منذ 2 ساعة 7 July، 2023
انفجار خط أنابيب للنفط في المكسيك
أخبار دولية - المكسيك

شبّ حريق في منصة لإنتاج الغاز قبالة سواحل المكسيك أدى إلى إصابة ستة عمال، على ما أفادت شركة الطاقة الحكومية بيميكس، وهي الواقعة الأحدث في سلسلة من الحوادث.

واندلع الحريق في منشأة في خليج المكسيك تديرها شركة النفط العملاقة.

وقالت الشركة في بيان: “حتى الآن، أُبلغ عن إصابة ستة أشخاص”، مضيفة أنه تم إجلاء معظم الأشخاص العاملين في الموقع والذين يبلغ عددهم 328.

من جهته، صرّح الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لصحافيين في وقت سابق إنه تم إرسال إطفائيين وأفراد من البحرية عقب انفجار في المنصة.

وتعرّضت شركة بيميكس المثقلة بالديون لسلسلة من الحوادث في السنوات الأخيرة.

المصدر: مواقع

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