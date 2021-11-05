بالفيديو | احياء حاشد لليوم العالمي لمقارعة الإستكبار العالمي في ايران

احيا الإيرانيون الخميس مراسم إحياء الذكرى السنوية لـ “يوم مقارعة الاستكبار العالمي” و”يوم الطالب” في جميع المحافظات والمدن الايرانية مع رعاية كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورنا.

وشارك الحشود الجماهيرية وطلبة الجامعات وتلاميذ المدارس الى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين في هذه المراسم الوطنية العظيمة، وذلك احياء لذكرى اقتحام وكر التجسس الامريكي (السفارة الامريكية في طهران) بتاريخ 4 نوفمبر 1979.

ورددت الجموع المليونية من ابناء الشعب الايراني خلال التجمعات التي نظمتها بالمناسبة، هتافات “الموت لامريكا” و”الموت لاسرائيل”؛ معبرين عن غضبهم واستنكارهم لقوى الاستكبار العالمي.

وقد جاءت مراسم احياء الذكرى السنوية ليوم مقارعة الاستكبار العالمي، تحت شعار “صمود ومقاومة الشعب الايراني سرّ زوال غطرسة امريكا الاستكبارية”.

المصدر: يونيوز