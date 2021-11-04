اليمن .. الإفراج عن 52 أسيراً من أبناء مديرية العبدية في مأرب

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، الإفراج عن 52 أسيراً من أبناء مديرية العبدية بمحافظة مارب، تنفيذاً لتوجيهات قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي.

وقال المرتضى في تغريدة لهُ، اليوم الخميس، “بتوجيه من قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي (حفظه الله) تم اليوم العفو والإفراج عن جميع الأسرى من أبناء مديرية العبدية وعددهم (52) أسيراً”.

وأشار إلى أن العفو والإفراج عن جميع الأسرى من أبناء مديرية العبدية جاء ترجمة لتوجيه السيد عبد الملك الحوثي بالعفو العام، وذلك خلال لقائه بوفد من مشائخ ووجهاء المديرية في العاصمة صنعاء.

وعبَّر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عن أمله بأن تعطي خطوة العفو والإفراج عن 52 أسيراً من أبناء العبدية بتوجيه من السيد القائد درسا لمن يقفون مع العدوان أننا أبناء شعب واحد ومصيرنا واحد.

من جانبهم، توجه الأسرى المفرج عنهم بالشكر والعرفان للسيد عبد الملك بدرالدين الحوثي على هذه المبادرة الأخوية والتعامل الراقي مع مختلف الأسرى، داعين من لا زالوا يقاتلون في صف تحالف العدوان إلى تحكيم العقل والعودة إلى وطنهم وأهاليهم.

بدورهم، ثمَّن مشائخ ووجهاء العبدية هذه المبادرة الحكيمة من السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي، معتبرين ذلك جميلاً كبيرا لن تنساه قبائل العبدية وستقابل هذا الوفاء بوفاء.

وكان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التقى اليوم، بوفد من قبائل مديرية العبدية وعدد من مديريات مأرب وشبوة المحررة مؤخرا، موجهاً بإطلاق أسرى مديرية العبدية بمحافظة مأرب.

المصدر: المسيرة نت