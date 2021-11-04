سوريا: مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 3 نساء بريف الرقة

واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية ممارساتهم الإجرامية بحق المدنيين ضمن المناطق التي يحتلونها بريف الرقة الشمالي وأقدموا على اختطاف ثلاث نساء من ريف مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وقالت مصادر سورية إن “مرتزقة الاحتلال التركي أقدموا على مداهمة إحدى العيادات الطبية في بلدة سلوك بمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي واختطفوا ثلاث نساء واقتادوهن إلى جهة مجهولة”.

ولفتت المصادر الى ان “مجموعات إرهابية مما تسمى (الشرطة العسكرية) المرتبطة بقوات الاحتلال التركي داهمت الاربعاء بعض المنازل في قرية معمل اوشاغي في ناحية راجو بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

المصدر: سانا