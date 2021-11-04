مصلحة الليطاني أعلنت نتائج كشوفات على 8 معاصر استخراج زيت الزيتون في منطقة الحوض الاعلى

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، انه “بتاريخ 3/11/2021، وضمن اطار تقصي واقع ادارة النفايات السائلة في المنشآت الصناعية، قام فريق من اللجنة المشتركة بين المصلحة ووزارة الصناعة بالكشف على معاصر الزيتون في منطقة البقاع الغربي، وذلك بعد زهاء اسبوعين من انطلاق العملية الصناعية، حيث كان الهدف التثبت من مدى التزام هذه المنشآت ما كانت قد تعهدت به امام الادارات المعنية وامام القضاء لناحية عدم التخلص من زيبار الزيتون في المسطحات الطبيعية.

واشارت الى ان نتيجة الكشف جاءت على الشكل الاتي:

1- معصرة فرحات ابو حمد- صغبين :

يتم جمع زيبار الزيتون في حفرة ترابية سعة 80 م3 مخصصة لتخزين زيبار الزيتون معزولة القعر بواسطة صفيح بلاستيكي geo-membrane. ليصار الى شفطه دوريا بواسطة الية تابعة لاتحاد بلديات البحيرة بموجب ايصال حسب افادة مالك المعصرة.

2- معصرة شقر- عيتنيت:

يتم تجميع زيبار الزيتون في حفرة ترابية سعة 2400 م3 مخصصة لتخزين زيبار الزيتون معزولة القعر بواسطة صفيح بلاستيكي geo-membrane، حيث تتم معالجة الزيبار بالتبخير بحسب افادة السيد بشارة شقر مالك المعصرة.

3- معصرة البقاع الغربي الحديثة- يحمر:

يوجد خزان اسمنتي مغلق بسعة 624 م3 مخصص لتجميع زيبار الزيتون ليصار الى شفطه دوريا بواسطة آلية تابعة لاتحاد بلديات البحيرة بموجب ايصال حسب افادة السيد محمد اليوسف مالك المعصرة.

4- معصرة التل- سحمر:

يتم تجميع زيبار الزيتون في حوض اسمنتي بسعة 250 م3، ليصار الى شفطه دوريا بواسطة آلية تابعة لاتحاد بلديات البحيرة حسب افادة السيد جمعة علاء الدين مالك المعصرة.

5- معصرة الوادي الحديثة- سحمر:

يتم تجميع زيبار الزيتون في حوض اسمنتي بسعة 80 م3، حيث افاد السيد علي راضي شعشوع مالك المعصرة ان شفط الزيبار يتم دوريا بواسطة آلية خاصة تابعة لاتحاد بلديات البحيرة بموجب ايصال.

6- معصرة حسين حميد سلام-الدلافة:

يتم تجميع الزيبار في حوض اسمنتي سعة 442 م3، ليصار الى شفطه دوريا بواسطة آلية تابعة لاتحاد بلديات البحيرة حسب افادة السيد حسين سلام مالك المعصرة.

7- معصرة القرعون الحديثة – القرعون:

يتم تجميع الزيبار في حوض اسمنتي سعة 260 م3، ليصار الى شفطه دوريا بواسطة آلية تابعة لاتحاد بلديات البحيرة حسب افادة السيد صفا عيسى مالك المعصرة.

8- معصرة الصفوة – بعلول:

مالك المعصرة: عمر جبارة – 70622093

يتم تجميع الزيبار في حفرة ترابية سعة 200 م3 غير مطابقة للمواصفات حيث تبين اثناء الكشف انها غير معزولة القعر ما يهدد بتسرب الزيبار والحاق الضرر بالمياه الجوفية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام