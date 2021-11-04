خطوات تصعيدية لأسرى قطاع غزة في سجون العدو الاسرائيلي

يبدأ أسرى قطاع غزة في سجون العدو الاسرئيلي الخميس خطوات تصعيدية احتجاجا على إستمرار منع زيارة ذويهم.

وقال الاسرى في رسالة لهم إن “الخطوات المقررة ستتمثل بنزول 25 أسيرا إلى الزنازين، علماً بأنه سيتبع ذلك خطوات تصعيدية أخرى إن لم يتم الاستجابة لمطلبهم”.

ولفتت مصادر فلسطينية الى ان “سنة ونصف مرت على منع زيارات أهالي اسرى قطاع غزة لأبنائهم في سجون الاحتلال”، وأكدت ان “الملف تم مناقشته أكثر من مرة مع الصليب الاحمر الدولي دون جدوى”.

ودعت المصادر “لاستئناف الزيارت كحق قانوني وانساني”، وطالبت “اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الاحمر ومنظمات حقوق الانسان ان تتحمل مسؤولياتها وتتحرك بشكل جاد وتضغط على الاحتلال لاستعادة هذا الحق الذي كفلته كافة الاتفاقيات الدولية”.

المصدر: فلسطين اليوم