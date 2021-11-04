مفاوضات حول سوريا وفق صيغة أستانا في كازاخستان الشهر المقبل

قال وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي، للصحفيين اليوم الخميس، إن الاجتماع الدولي حول سوريا وفق صيغة أستانا، سيعقد في مدينة نور سلطان أواسط كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأضاف تيلوبردي: “تلقينا طلبات بهذا الخصوص، من الدول الضامنة التي طلبت تنظيم المفاوضات المقبلة لعملية أستانا. ما زال العمل جاريا للاتفاق على مواعيد محددة، وسيحدث ذلك في أواسط ديسمبر المقبل”.

وأشار الوزير إلى أنه، ستشارك في اللقاء الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران)، وكذلك الأطراف السورية، والمراقبون المدعوون.

وقال: “نحن الآن بصدد تحديد [مستوى المفاوضات]، وعادة يتم تمثيل الدول الضامنة على مستوى نواب الوزراء”.

المصدر: وكالات