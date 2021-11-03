رئيسة جورجيا: ساكاشفيلي ليس معتقلا سياسيا

أعلنت رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي أن الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الذي تم اعتقاله بتهم تجاوز الصلاحيات بعد عودته من أوكرانيا، لا يعتبر معتقلا سياسيا.

وقالت زورابيشفيلي الأربعاء إن “الرئيس الأسبق لا يلبي معايير المعتقل السياسي أو ضحية بريئة وهو وصل إلى البلاد طوعا وبصورة غير شرعية وكان هدفه زعزعة الاستقرار”.

يذكر أن السلطات الجورجية اعتقلت ميخائيل ساكاشفيلي يوم 1 أكتوبر/تشرين الاول الماضي فور عودته للبلاد من أوكرانيا، حيث كان يعمل في مختلف المناصب الحكومية خلال 8 سنوات وحصل على الجنسية الأوكرانية.

وأدين ساكاشفيلي في جورجيا بتهمة “تجاوز الصلاحيات” في قضيتين متعلقتين باغتيال المصرفي ساندرو غيرغفلياني والاعتداء على البرلماني فاليري غيلاشفيلي، وهو يتهم أيضا في 3 قضايا أخرى، بما فيها قضية اختلاس الأموال العامة.

ويرفض ساكاشفيلي التهم الموجهة إليه ويعتبر نفسه معتقلا سياسيا، حيث كان يعتزم دعم حملة المعارضة أثناء الانتخابات التشريعية. وأعلن إضرابا عن الطعام احتجاجا على محاكمته.

المصدر: روسيا اليوم