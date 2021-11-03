تركيا: الشرطة بدأت تحقيقا بعد نشر شائعات عن وفاة أردوغان

بدأت السلطات التركية إجراءات قانونية ضد 30 شخصا بسبب سلسلة من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت الشرطة الأربعاء “أنها فتحت التحقيق معهم بسبب نشرهم منشورات باستخدام هاشتاغ يحتوي على كلمة (أولموش) باللغة التركية، والتي تترجم تقريبا إلى عبارة يقال إنه ميت”، وأوضحت أنه “تم التعرف على ثلاثين شخصا وبدأت الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم”.

ولفتت الشرطة الى أن “المشتبه فيهم الـ30 يواجهون إجراءات قانونية بزعم نشرهم معلومات مضللة ومحتوى احتياليا، بالإضافة إلى إهانة أردوغان”.

المصدر: روسيا اليوم