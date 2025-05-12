حماس: للنفير لحماية المسجد الأقصى بعد محاولة الصهاينة “ذبح القرابين”

قالت حركة حماس في بيان لها الاثنين إن “محاولة المستوطنين ذبح قربان في المسجد الأقصى يعد تصعيداً خطيراً يستدعي النفير العام وحشد واسع لحماية المسجد من أطماع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه”، ودعت “للنفير العام لصد الاعتداءات على المسجد”.

وشددت حماس على ان “إدخال القربان عبر باب الغوانمة إلى الأقصى يعد انتهاكًا صارخًا لمقدساتنا”، ورفضت “سياسة الاحتلال الاسرائيلي التي تسهل اقتحامات المستوطنين والسماح لهم بأداء طقوس تلمودية غير مسبوقة”، ودعت “الشعب الفلسطيني عامة والمقدسي خاصة إلى التصدي لمخططات المستوطنين وحماية الأقصى من العدوان الإسرائيلي”، وأشادت “بموقف حراس المسجد الأقصى الذين أفشلوا محاولة ذبح القرابين وتدنيس المسجد الأقصى”.

وصباح الاثنين، تمكن حراس المسجد الأقصى من إحباط محاولة من مستوطنين متطرفين لتهريب خروف صغير إلى داخل المسجد، بهدف ذبحه في ساحاته، وذلك وفقًا لما صرح به المستشار الإعلامي لمحافظ القدس، معروف الرفاعي.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام