أبي أحمد: أعداء اثيوبيا يحاولون فرض سيناريو عليها مماثل لما جرى بسوريا وليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2021 - 17:22

أبي أحمد: أعداء اثيوبيا يحاولون فرض سيناريو عليها مماثل لما جرى بسوريا وليبيا

منذ 20 mins 3 November، 2021
ابي احمد
أخبار دولية - اثيوبيا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن أعداء بلده يحاولون فرض سيناريو عليه مماثل لذلك الذي مرت به سوريا وليبيا.

واعتبر أحمد الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي أعلنت الحكومة الإثيوبية أن قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” المتمردة شنته على مواقع عسكرية في شمال البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي “ليس هناك أي واحد مارس هذا القدر من الوحشية بحق إثيوبيا الذي مارسه هذا التنظيم الإرهابي”.

وأشار أحمد إلى أن “القوات الحكومية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأنشطة”، وحذر من أن “الوحدة داخل المجتمع مطلوبة لتحقيق انتصار على الخطر الذي يشكله الأعداء”.

المصدر: روسيا اليوم

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