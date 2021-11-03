السيسي يأمر ببدء الانتقال للعاصمة المصرية الجديدة

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة، اعتبارا من شهر ديسمبر/كانون الاول المقبل.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن “الرئيس المصري أكد خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان أن الانتقال سيكون بمثابة بداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي”.

وتقع العاصمة الإدارية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في 13 مارس/آذار 2015 بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس، بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة/السويس، ويخطط لكي تكون المنطقة مقرا للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية، ويتضمن المشروع أيضاً متنزها رئيسيا ومطارا دوليا.

المصدر: روسيا اليوم