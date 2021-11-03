شمخاني: الرئيس الأمريكي فاقد الصلاحية يرفض تقديم الضمانات

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن “الرئيس الامريكي فاقد الصلاحية غير مستعد لتقديم الضمانات وإذا لم يتغير الوضع الحالي فإن نتيجة المفاوضات واضحة بالفعل”. وغرد علي شمخاني الأربعاء على صفحته الشخصية، في مقارنة بين الظروف خلال الحرب المفروضة على إيران والظروف الراهنة، “كانت هجمات صدام مستمرة واليوم أيضاً إجراءات الحظر مستمرة، كان العدو يحتل جزءاً من إيران واليوم اقتصاد الشعب الإيراني قد أخذ كرهينة”.

وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، “كان المقاتلون يدافعون في جبهات الحرب وحاليا يواصل العلماء الأنشطة النووية القانونية”. وكتب شمخاني في تغريدة أخرى “الفارق بين اليوم وأيام الحرب، بفضل الثورة الاسلامية، هو قوة المقاومة الإيرانية الشاملة والمبنية على أساس القدرات المحلية “.

المصدر: ارنا