اللجان المشتركة اتفقت على صياغة لقانون انشاء صندوق للامراض المستعصية

عقدت لجان الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور وزير الصحة الدكتور فراس الابيض والنواب: عاصم عراجي، ياسين جابر، ابراهيم كنعان محمد القرعاوي، ادي ابي اللمع، حكمت ديب، فادي سعد، فؤاد مخزومي، قاسم هاشم، علي خريس، ايوب حميد، جوزيف اسحاق، وهبي قاطيشا، عدنان طرابلسي، الان عون، جهاد الصمد، غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي، جورج عقيص، ابراهيم عازار، بيار بو عاصي، امين شري، سمير الجسر ونقولا نحاس. كما حضر المدير عام لوزارة العدل القاضي محمد المصري ورجاء الشريف عن وزارة المال.

وناقشت اللجان اقتراح قانون الدواء واقتراح القانون الذي يرعى تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.

وقال الفرزلي بعد الجلسة: “ناقشت اللجان المشتركة جدول الاعمال لا سيما في ما يتعلق بانشاء صندوق للامراض المستعصية، ولجنة الصحة عملت جاهدة على بدء العمل على تصديق قانون تقدم به السادة النواب وبعض اعضاء كتلة “التنمية والتحرير”. وكانت مناقشة كاملة في جلسة اليوم ادت بعد موافقة اللجان المعنية الى صياغة تم الاتفاق عليها، وبالتالي نستطيع ان نقول انها ستعرض على الهيئة العامة للتصديق عليها في الجلسة العامة”.

اضاف: “ناقشت اللجنة ايضا مسألة تتعلق باعادة تنظيم معرض رشيد كرامي في طرابلس، وهذه مسألة ايضا نعتبرها في غاية الاهمية لاننا نعتبر ان هناك تقصيرا تاريخيا متماديا في حق هذه العاصمة اللبانية، وكما شاء السادة نواب طرابلس الاستاذ سمير الجسر والاستاذ جهاد الصمد وغيرهم، كان هناك اصرار على هذا الموضوع، وتألفت لجنة كي تنظم تقريرا عن هذا المعرض لكي يصبح سهلا عليه الذهاب باتجاه تطبيق قانون الشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي تفعيل هذا المرفق العام في هذه المدينة العزيزة على قلوبنا جميعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام