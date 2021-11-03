الشيخ جبري زار مدينة مشهد المقدسة مؤكدا خيار القضية الفلسطينية ودعم المقاومة

زار الأمين العام لحركة الأمة الشيخ عبدالله جبري، مدينة مشهد المقدسة في ايران، تخللها زيارة مقام الإمام الرضا (ع) ومكتبة الإمام الرضا (ع) الغنية بالمؤلفات والمطبوعات الإسلامية، ذلك خلال مشاركته في مؤتمر مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما التقى الشيخ جبري عددا من علماء مشهد وشخصياتها، على رأسهم السيد أبو الفضل الطبطبائي، السيد إبراهيم والشيخ مهدوي مهر، وزار المراكز والمؤسسات الدينية في المدينة، والتي تتميز بمكتباتها الغنية والثرية، ودور الكتب التي تضم أجنحة خاصة عن قضية المسلمين الأولى؛ قضية فلسطين.

كما لفت الشيخ جبري في بيان خلال لقاءاته الى “الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ودعم المقاومة التي بها وحدها ينهزم العدو المشترك للأمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام