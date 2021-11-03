بلغاريا تنشر 350 جنديا و40 عربة عسكرية لوقف تدفق المهاجرين عبر تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2021 - 14:20

بلغاريا تنشر 350 جنديا و40 عربة عسكرية لوقف تدفق المهاجرين عبر تركيا

منذ 1 ساعة 3 November، 2021
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أخبار دولية - بلغاريا

أعلنت وزارة الدفاع البلغارية أنها نشرت 350 جنديا و40 عربة عسكرية على طول حدودها الجنوبية مع تركيا، دعما لشرطة الحدود لوقف التدفق المتصاعد للمهاجرين القادين من تركيا.

وستقوم السلطات البلغارية بإصلاح سياج الحدود الشائك الذي أصابته أضرار في بعض أجزائه، والذي كان قد أقيم قبل 5 سنوات لعرقلة دخول المهاجرين، ومعظمهم من سوريا، عبر الحدود من تركيا إلى بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

وخلال هذا العام زاد عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين 3 أضعاف، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الداخلية البلغارية.

المصدر: وكالات

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