حمدوك: متمسكون بإعادة المؤسسات الدستورية وإطلاق سراح المعتقلين قبل أي حوار حول الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 3 2021 - 12:50

حمدوك: متمسكون بإعادة المؤسسات الدستورية وإطلاق سراح المعتقلين قبل أي حوار حول الحكومة

منذ 43 mins 3 November، 2021
عبد الله حمدوك
السودان - عربي وإقليمي

أكد رئيس الحكومة السودانية المنحلة عبد الله حمدوك، أنه متمسك بشروط إطلاق سراح المعتقلين وإعادة المؤسسات الدستورية ما قبل 25 تشرين الأول/ أكتوبر، قبل الانخراط في أي حوار.

وناشد مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، في بيان نشرته وزارة الثقافة والإعلام، كافة وسائل الإعلام “توخي الحذر في نقل كل معلومة تخص رئيس الوزراء المحتجز بمقر أقامته ومغيب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا”.

ويأتي ذلك على خلفية نشر شبكة “العربية” السعودية وتلفزيون “الحدث” التابع لها خبرا مفاده أن حمدوك وافق على ترؤس حكومة سودانية جديدة شريطة جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له وإطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من “قوى الحرية والتغيير”.

من جانبها، نفت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر قريبة لحمدوك صحة هذا الخبر، مؤكدة أن المفاوضات بين رئيس الوزراء المعزول والعسكريين لا يزالون مستمرة.

المصدر: روسيا اليوم

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